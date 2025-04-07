Путин запретил рекламу на сайтах экстремистских организаций

«В случае принятия судом вступившего в законную силу решения о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральными законом или Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ “О противодействии терроризму”, на информационных ресурсах такие объединения либо организации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети “Интернет”, распространение рекламы запрещается в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сказано в публикации.