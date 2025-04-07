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Радий Хабиров высоко оценил эффективность работы бизнес-шерифов Башкирии

Глава Башкортостана рассказал в соцсетях о том, что 78 процентов предпринимателей республики отметили оперативность решения вопросов при взаимодействии с бизнес-шерифами, а 80 процентов считают их работу эффективной.

— Это достойный результат. И это ровно то, к чему мы стремились, когда пять лет назад создавали институт бизнес-шерифов в Башкортостане, — написал Радий Хабиров.

Бизнес-шерифы оказывают консультационную поддержку, помощь с документами, оформлением участков, проведением коммуникаций, получением финансовой помощи.

С 2019 года в Башкирии прошло почти 17 тысяч «Предпринимательских часов», на которых рассмотрели больше 24 тысяч проектов. 12 тысяч инициатив уже реализовали, что глава республики назвал «хорошим показателем».

— Очевидно, что нам есть куда стремиться. У нас большая республика, и свои особенности есть у каждой территории, — добавил Радий Фаритович. — Есть и свои вопросы на местах. Чтобы ответить на них, разобраться, чем еще мы можем помочь предпринимателям, мы начали проводить встречи с бизнес-сообществом.

Он напомнил, что на минувшей неделе состоялась встреча с предпринимателями Благовещенска, и такую практику проведут во всех муниципалитетах Башкирии.