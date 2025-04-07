Радий Хабиров высоко оценил эффективность работы бизнес-шерифов Башкирии

— Очевидно, что нам есть куда стремиться. У нас большая республика, и свои особенности есть у каждой территории, — добавил Радий Фаритович. — Есть и свои вопросы на местах. Чтобы ответить на них, разобраться, чем еще мы можем помочь предпринимателям, мы начали проводить встречи с бизнес-сообществом.