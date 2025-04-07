США продолжают вести прокси-войну против России, заявил Пушков

«При том количестве санкций, которые ввели Соединенные Штаты, нельзя говорить о нормализации отношений с США. Это произойдет, когда санкции будут сняты. И, конечно, США продолжают вести прокси-войну против России, снабжая Украину оружием», — сказал сенатор в интервью aif.ru.
Пушков назвал парадоксальной ситуацию, когда одновременно с продолжением военных действий идут переговоры.
«Переговоры, правда, пока ведутся по ограниченному кругу вопросов, включая безопасность судоходства на Черном море и отказ от ударов по энергетической инфраструктуре», — отметил парламентарий.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу заявил, что новых контактов России и США можно ждать уже на следующей неделе.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конкретной даты проведения следующих переговоров между Россией и США пока нет, но есть понимание обеих сторон, что контакты должны быть продолжены.