США продолжают вести прокси-войну против России, заявил Пушков

«При том количестве санкций, которые ввели Соединенные Штаты, нельзя говорить о нормализации отношений с США. Это произойдет, когда санкции будут сняты. И, конечно, США продолжают вести прокси-войну против России, снабжая Украину оружием», — сказал сенатор в интервью aif.ru.