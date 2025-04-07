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NYT: Канада готова заменить США в роли мирового лидера

Премьер-министр Марк Карни 3 апреля заявил, что Канада готова взять на себя роль мирового лидера в торгово-экономическом сотрудничестве вместо Соединенных Штатов и гораздо успешнее справится с этой задачей. Заявление Карни стало реакцией на глобальную торговую войну, развязанную США, пишет The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Соединенные Штаты, согласно статье, десятилетиями доминировали в мировой экономике, но сейчас эпоха господства США подошла к концу. Если США больше не хотят руководить, это сделает Канада, заверил Карни.

США 80 лет назад взяли на себя роль мирового экономического лидера: они создавали альянсы, основанные на доверии и взаимном уважении, и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами. Теперь этот 80-летний период закончился. Это трагедия, но одновременно и новая реальность.

Марк Карни
премьер-министр Канады

Хотя всеобщие тарифы, анонсированные президентом США Дональдом Трампом 2 апреля, не распространяются на Канаду, Карни осудил их, заявив, что они «разрушат мировую экономику и негативно повлияют на глобальный экономический рост». В связи с этим Канада, по словам премьер-министра, попытается создать «коалицию стран-единомышленников», которая будет искать альтернативу США.

Ранее США ввели национальные пошлины в отношении Канады. Под 25%-ные тарифы попали все товары за исключением тех, в отношении которых действует Соглашение о свободной торговле США, Канады и Мексики от 2020 года. Нефть и энергоносители из Канады облагаются сборами в 10%. Канада в ответ обложила 25%-ными пошлинами товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов (106,5 млрд долларов США). А 3 апреля Оттава ввела дополнительные 25%-ные пошлины на импорт легковых автомобилей и грузовиков американской сборки. По оценкам Карни, эти меры позволят Канаде получить около 47,7 млрд долларов.