NYT: Канада готова заменить США в роли мирового лидера

Соединенные Штаты, согласно статье, десятилетиями доминировали в мировой экономике, но сейчас эпоха господства США подошла к концу. Если США больше не хотят руководить, это сделает Канада, заверил Карни.
США 80 лет назад взяли на себя роль мирового экономического лидера: они создавали альянсы, основанные на доверии и взаимном уважении, и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами. Теперь этот 80-летний период закончился. Это трагедия, но одновременно и новая реальность.
Хотя всеобщие тарифы, анонсированные президентом США Дональдом Трампом 2 апреля, не распространяются на Канаду, Карни осудил их, заявив, что они «разрушат мировую экономику и негативно повлияют на глобальный экономический рост». В связи с этим Канада, по словам премьер-министра, попытается создать «коалицию стран-единомышленников», которая будет искать альтернативу США.
Ранее США ввели национальные пошлины в отношении Канады. Под 25%-ные тарифы попали все товары за исключением тех, в отношении которых действует Соглашение о свободной торговле США, Канады и Мексики от 2020 года. Нефть и энергоносители из Канады облагаются сборами в 10%. Канада в ответ обложила 25%-ными пошлинами товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов (106,5 млрд долларов США). А 3 апреля Оттава ввела дополнительные 25%-ные пошлины на импорт легковых автомобилей и грузовиков американской сборки. По оценкам Карни, эти меры позволят Канаде получить около 47,7 млрд долларов.