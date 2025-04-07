NYT: Канада готова заменить США в роли мирового лидера

Ранее США ввели национальные пошлины в отношении Канады. Под 25%-ные тарифы попали все товары за исключением тех, в отношении которых действует Соглашение о свободной торговле США, Канады и Мексики от 2020 года. Нефть и энергоносители из Канады облагаются сборами в 10%. Канада в ответ обложила 25%-ными пошлинами товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов (106,5 млрд долларов США). А 3 апреля Оттава ввела дополнительные 25%-ные пошлины на импорт легковых автомобилей и грузовиков американской сборки. По оценкам Карни, эти меры позволят Канаде получить около 47,7 млрд долларов.