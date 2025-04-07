RAND описала три сценария реорганизации армии России после конфликта на Украине

Американские специалисты считают, что условия завершения конфликта на Украине окажут решающее влияние на решение России по реорганизации ее вооруженных сил. Кроме того, будут учтены экономические, демографические и внешнеполитические факторы, а также отношения с ключевыми партнерами. В частности, с Китаем, Ираном, Белоруссией и КНДР. Эксперты также уверены, что Россия сохранит акцент на развитии ядерного потенциала, поддержании мобилизационной готовности и использовании призывной системы комплектования вооруженных сил. Кроме того, будет учитываться опыт предыдущих военных реформ в стране.