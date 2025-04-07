RAND описала три сценария реорганизации армии России после конфликта на Украине

Что повлияет на реорганизацию ВС РФ
Американские специалисты считают, что условия завершения конфликта на Украине окажут решающее влияние на решение России по реорганизации ее вооруженных сил. Кроме того, будут учтены экономические, демографические и внешнеполитические факторы, а также отношения с ключевыми партнерами. В частности, с Китаем, Ираном, Белоруссией и КНДР. Эксперты также уверены, что Россия сохранит акцент на развитии ядерного потенциала, поддержании мобилизационной готовности и использовании призывной системы комплектования вооруженных сил. Кроме того, будет учитываться опыт предыдущих военных реформ в стране.
Четыре сценария реорганизации ВС РФ
Первый условно назван «планом Шойгу». Он предполагает возвращение к структуре вооруженных сил до 2022 года, однако при этом увеличивается общая численность военнослужащих с учетом новых угроз (вступление Финляндии и Швеции в НАТО). В этом случае, по мнению экспертов, потребуются изменения в стратегии оборонных закупок, некоторые технологии могут быть приобретены за рубежом.
Второй сценарий означает возвращение к расстановке сил до военных реформ Анатолия Сердюкова, что предполагает минимум вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Россия, по мнению американских аналитиков, будет делать упор на технологии, которые можно будет произвести внутри страны, восполнять технологические пробелы за счет количества или асимметрии, а не приобретать передовые разработки у союзников.
Согласно третьей модели, Россия сделает ставку на качественные инвестиции, проведет модернизацию армии, сократив число военнослужащих при этом увеличив эффективность ВС. Приоритет — развитие и использование асимметричных возможностей, разведки, спецслужб, интеграция частных военных компаний и других нерегулярных формирований в вооруженные силы страны.
Четвертый сценарий предполагает разработку и проведение масштабных институциональных реформ в оборонном ведомстве для сохранения конкурентоспособности с адаптацией элементов американской, западной или китайской моделей. При выборе данного пути возможно, что Россия будет обращаться к внешним экспертам для совершенствования оперативного искусства и тактики. В частности, российское руководство может использовать основные внешние связи для покупки новых технологий.
Американские аналитики отмечают, что российские решения в сфере национальной безопасности будут во многом определяться уроками, извлеченными из украинского конфликта. После его завершения особое значение приобретут отношения Москвы с основными партнерами.
Американцы считают, что все четыре сценария возможной реорганизации ВС РФ соответствуют основным мировым трендам в военном строительстве. Подобные вызовы встают как перед странами мирового большинства, так перед США и государствами Западной Европы. Несмотря на то, какой путь реорганизации вооруженных сил выберет Россия, даже частичные изменения могут усилить противостояние США и России.