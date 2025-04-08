Путин выступил за расширение «плоских» тарифов на весь Дальний Восток

По словам Александровского, губернаторы и жители этих регионов неоднократно обращались с просьбой включить все города Дальнего Востока в список «плоских» тарифов. Он предложил, чтобы до 50% билетов на таких направлениях продавались по фиксированной цене, еще 30% — по субсидируемым тарифам, а оставшиеся 20−30% — по коммерческим.