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Путин выступил за расширение «плоских» тарифов на весь Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы «Аэрофлота» Сергея Александровского о расширении действия программы «плоских» тарифов на все девять городов Дальнего Востока. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи, где обсуждались перспективы доступности авиаперевозок для жителей региона, сообщает Telegram-канал «Пул № 3».

Источник: ДЕЙТА

На данный момент «плоские» тарифы действуют на рейсах в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. В то же время «Аэрофлот» также выполняет рейсы в Благовещенск, Анадырь, Якутск и Улан-Удэ, однако эти направления не охвачены программой льготных цен.

По словам Александровского, губернаторы и жители этих регионов неоднократно обращались с просьбой включить все города Дальнего Востока в список «плоских» тарифов. Он предложил, чтобы до 50% билетов на таких направлениях продавались по фиксированной цене, еще 30% — по субсидируемым тарифам, а оставшиеся 20−30% — по коммерческим.

«Мы всё равно будем продолжать субсидировать. Размер субсидии со стороны “Аэрофлота” по плоским тарифам — более 10 миллиардов рублей», — отметил Александровский.

Президент оценил предложение положительно и поручил доработать детали с министерством транспорта. «Отлично. С Минтрансом доработайте всё», — заключил он.

Расширение программы может заметно повысить транспортную доступность регионов Дальнего Востока и снизить финансовую нагрузку на жителей при перелетах в центральную часть страны.