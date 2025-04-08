Путин выступил за расширение «плоских» тарифов на весь Дальний Восток

На данный момент «плоские» тарифы действуют на рейсах в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. В то же время «Аэрофлот» также выполняет рейсы в Благовещенск, Анадырь, Якутск и Улан-Удэ, однако эти направления не охвачены программой льготных цен.
По словам Александровского, губернаторы и жители этих регионов неоднократно обращались с просьбой включить все города Дальнего Востока в список «плоских» тарифов. Он предложил, чтобы до 50% билетов на таких направлениях продавались по фиксированной цене, еще 30% — по субсидируемым тарифам, а оставшиеся 20−30% — по коммерческим.
«Мы всё равно будем продолжать субсидировать. Размер субсидии со стороны “Аэрофлота” по плоским тарифам — более 10 миллиардов рублей», — отметил Александровский.
Президент оценил предложение положительно и поручил доработать детали с министерством транспорта. «Отлично. С Минтрансом доработайте всё», — заключил он.
Расширение программы может заметно повысить транспортную доступность регионов Дальнего Востока и снизить финансовую нагрузку на жителей при перелетах в центральную часть страны.