В протестных акциях в США обнаружили признаки «цветной революции»

Телеканал CNN сообщал, что в митингах под лозунгом Hands Off приняли участие около 600 тыс. человек. К ним также присоединились сторонники в Европе: аналогичные акции состоялись в Лондоне, Париже и других городах.
Эксперт Владимир Лукушин рассказал о том, как организованы протесты в США.
В протестных акциях против политики президента Трампа действительно обнаруживаются черты так называемой «цветной революции» — это стихийность, отсутствие идеологии, использование сетевых коммуникаций.
Лукушин отметил, что сегодня организаторы подобных протестов используют все более изощренные способы мобилизации граждан. Например, акции поддерживают звезды шоу-бизнеса, поп-культуры. Активно этим инструментом пользуется Демократическая партия США, которая уже после победы Трампа организовала ряд высказываний лидеров общественного мненпротив него. Здесь можно вспомнить заявления певиц Билли Айлиш и Селены Гомес, которые назвали победу республиканца «войной против женщин».
Также эксперт обратил внимание, что базовые атрибуты «цветной революции» появились в американском сегменте социальных медиа.
За минувшие выходные на американских маркетплейсах появились тысячи брендированных товаров, включая футболки, флаги, значки и многие другие предметы, используемые протестующими.
Акции, прошедшие в европейских столицах — Лондоне, Париже и Берлине — показывают, что протестный потенциал у сторонников Демпартии США велик. Остается только ждать, каким будет ответ Белого дома.
По данным американских СМИ, среди организаторов митингов 150 различных групп, включая профсоюзы, объединения ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), а также активистов, ранее работающих на выборах от демократической партии США.