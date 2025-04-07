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В протестных акциях в США обнаружили признаки «цветной революции»

Только 5 апреля более 1400 акций «Руки прочь» против Дональда Трампа и его соратника Илона Маска прошли во всех 50 штатах США. Митингующие требовали положить конец «захвату власти миллиардерами» и «безудержной коррупции администрации» американского президента, а также выступали против сокращения федерального финансирования соцпрограмм и массового увольнения госслужащих.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Телеканал CNN сообщал, что в митингах под лозунгом Hands Off приняли участие около 600 тыс. человек. К ним также присоединились сторонники в Европе: аналогичные акции состоялись в Лондоне, Париже и других городах.

Эксперт Владимир Лукушин рассказал о том, как организованы протесты в США.

В протестных акциях против политики президента Трампа действительно обнаруживаются черты так называемой «цветной революции» — это стихийность, отсутствие идеологии, использование сетевых коммуникаций.

Владимир Лукушин
член Экспертного клуба «Дигория», научный сотрудник Центра политических исследований Финансового университета при Правительстве РФ

Лукушин отметил, что сегодня организаторы подобных протестов используют все более изощренные способы мобилизации граждан. Например, акции поддерживают звезды шоу-бизнеса, поп-культуры. Активно этим инструментом пользуется Демократическая партия США, которая уже после победы Трампа организовала ряд высказываний лидеров общественного мненпротив него. Здесь можно вспомнить заявления певиц Билли Айлиш и Селены Гомес, которые назвали победу республиканца «войной против женщин».

Также эксперт обратил внимание, что базовые атрибуты «цветной революции» появились в американском сегменте социальных медиа.

Это единый слоган «Hands Off» («Руки прочь»), единый бренд движения в виде перечеркнутых ладоней, публичные спикеры из числа «общественников».

За минувшие выходные на американских маркетплейсах появились тысячи брендированных товаров, включая футболки, флаги, значки и многие другие предметы, используемые протестующими.

Акции, прошедшие в европейских столицах — Лондоне, Париже и Берлине — показывают, что протестный потенциал у сторонников Демпартии США велик. Остается только ждать, каким будет ответ Белого дома.

Владимир Лукушин
член Экспертного клуба «Дигория», научный сотрудник Центра политических исследований Финансового университета при Правительстве РФ

По данным американских СМИ, среди организаторов митингов 150 различных групп, включая профсоюзы, объединения ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), а также активистов, ранее работающих на выборах от демократической партии США.