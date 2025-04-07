В протестных акциях в США обнаружили признаки «цветной революции»

Лукушин отметил, что сегодня организаторы подобных протестов используют все более изощренные способы мобилизации граждан. Например, акции поддерживают звезды шоу-бизнеса, поп-культуры. Активно этим инструментом пользуется Демократическая партия США, которая уже после победы Трампа организовала ряд высказываний лидеров общественного мненпротив него. Здесь можно вспомнить заявления певиц Билли Айлиш и Селены Гомес, которые назвали победу республиканца «войной против женщин».