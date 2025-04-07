Политолог Лукьянов: рано говорить о том, кто выиграл в переговорах с США

«При этом все, кто знает, как на самом деле ведутся переговоры, не видят ничего странного в том, что они ведутся за закрытыми дверями в режиме секретности. Раунды переговоров сейчас идут по десять, а то и двенадцать часов. Понятно, что на переговорах говорят не только об Украине, а затрагивают весь спектр вопросов русско-американских отношений», — добавил политолог.