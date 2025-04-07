Вучич назначил на пост премьера Сербии врача-эндокринолога

«Чрезвычайно мужественный человек, очень спокойный, невозмутимый, терпимый, терпеливый и, вероятно, самый большой специалист в области эндокринологии от Вены до Стамбула», — представил его Вучич.
По данным издания, первой и самой важной задачей нового главы правительства будет успокоить протесты в сербских университетах.
Антиправительственные демонстрации продолжаются в стране на протяжении пяти месяцев после гибели 16 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.
В конце января на фоне протестов в отставку подал премьер-министр Сербии Милош Вучевич. Вслед за ним об уходе заявил и мэр Нови-Сада Милан Джурич.
Обрушение в городе произошло через четыре месяца после завершения реконструкции здания вокзала. Многие протестующие считают, что навес рухнул из-за небрежной работы по реконструкции, которая стала результатом коррупции, писал Euronews.