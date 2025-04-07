Разбор завалов на месте гостиницы с наемниками ВСУ в Кривом Роге попал на видео

~Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях сообщил, что ракетный удар в Кривом Роге пришелся «просто по улице».~ По его данным, погибли 18 человек, еще 62 — пострадали. О совещании украинских и зарубежных военных в ресторане не говорится ни слова даже в виде опровержения. Из его выступления можно понять, что удар якобы был нанесен бесцельно, в случайную точку города.