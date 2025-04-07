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Последние зарубежные новости за 7 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 7 апреля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Bloomberg назвал оружие Китая в торговой войне с Трампом

Китай усилил экспортный контроль над редкоземельными металлами в ответ на пошлины Трампа, что ударит по высокотехнологичному производству. Пекин контролирует 70% мирового рынка и ужесточает экспорт семи ключевых элементов.

Sun: британскую пилотажную группу могут пересадить на самолеты разработки РФ

Британские «Красные стрелы» могут пересесть на итало-российский M-346, что вызвало резкую критику. Hawk T1 выводят из эксплуатации, T2 — с проблемами, а у британской Aeralis нет прототипа нового самолета.

WP: ЦАХАЛ методично уничтожал дома и сельхозполя в Газе

Израиль создал буферную зону в Газе, разрушив 3,5 тыс. объектов. ЦАХАЛ получил приказ снести здания в Газе для буферной зоны 40 км в длину и 9 км в глубину, уничтожив жилую и промышленную инфраструктуру.

Handelsblatt: в МВД Германии призвали готовить к военным действиям школьников

Германия планирует готовить школьников к военным действиям. МВД Германии предложило включить гражданскую защиту в школьные программы из-за изменяющейся ситуации с безопасностью. Немецкие Политики считают меры ответом на возможную угрозу нападения России на НАТО.

WSJ: взгляды американцев на Украину и НАТО резко разделились

Взгляды американцев на внешнюю политику разделены по партийной линии. По опросу The Wall Street Journal, республиканцы и демократы имеют полярные взгляды на помощь Украине и роль США в международных альянсах.