Bloomberg назвал оружие Китая в торговой войне с Трампом
Китай усилил экспортный контроль над редкоземельными металлами в ответ на пошлины Трампа, что ударит по высокотехнологичному производству. Пекин контролирует 70% мирового рынка и ужесточает экспорт семи ключевых элементов.
Sun: британскую пилотажную группу могут пересадить на самолеты разработки РФ
Британские «Красные стрелы» могут пересесть на итало-российский M-346, что вызвало резкую критику. Hawk T1 выводят из эксплуатации, T2 — с проблемами, а у британской Aeralis нет прототипа нового самолета.
WP: ЦАХАЛ методично уничтожал дома и сельхозполя в Газе
Израиль создал буферную зону в Газе, разрушив 3,5 тыс. объектов. ЦАХАЛ получил приказ снести здания в Газе для буферной зоны 40 км в длину и 9 км в глубину, уничтожив жилую и промышленную инфраструктуру.
Handelsblatt: в МВД Германии призвали готовить к военным действиям школьников
WSJ: взгляды американцев на Украину и НАТО резко разделились
Взгляды американцев на внешнюю политику разделены по партийной линии. По опросу The Wall Street Journal, республиканцы и демократы имеют полярные взгляды на помощь Украине и роль США в международных альянсах.