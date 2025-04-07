Посольство России обвинило Лондон в препятствовании урегулированию СВО

«Если им что-то и угрожает, то исключительно последовательная линия британского истеблишмента по нагнетанию конфронтации с Россией, созданию очагов напряженности на наших границах, а также обострению военно-политической обстановки в Европе. Для этих неблаговидных и опасных целей здесь уже давно не жалеют ни тающих бюджетных ресурсов, ни репутации страны», — добавили в посольстве.