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Посольство России обвинило Лондон в препятствовании урегулированию СВО

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Лондон «бездоказательными наветами» препятствует урегулированию конфликта на Украине, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Великобритании.

Источник: © РИА Новости

«Своими бездоказательными наветами в Лондоне из последних сил препятствуют мирным подвижкам на треке урегулирования украинского конфликта, а также наметившимся признакам оздоровления российско-американских отношений. Упрямо отвлекают внимание от усугубляющихся в стране социально-экономических проблем. Пытаются оправдать рост военных расходов в условиях ужесточающейся бюджетной экономии», — говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Дипломаты подчеркнули, что Россия никогда не угрожала безопасности Соединенного Королевства и его жителей.

«Если им что-то и угрожает, то исключительно последовательная линия британского истеблишмента по нагнетанию конфронтации с Россией, созданию очагов напряженности на наших границах, а также обострению военно-политической обстановки в Европе. Для этих неблаговидных и опасных целей здесь уже давно не жалеют ни тающих бюджетных ресурсов, ни репутации страны», — добавили в посольстве.