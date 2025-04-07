Путин поблагодарил Лукашенко за задержание крупнейшей партии взрывчатки

7 апреля состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
«Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза — взрывчатки», — говорится в сообщении.
Напомним, что белорусская таможня пресекла на границе с Польшей ввоз крупнейшей в истории Беларуси партии взрывчатки весом 580 кг. Далее особо мощное взрывчатое вещество предположительно производства США должно было попасть в Россию.
Владимир Путин в разговоре с Александром Лукашенко попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз.
Также президенты обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде. Еще главы государств обсудили предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2025» и кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции.
Ранее эксперт рассказал, что ввезенной в Беларусь взрывчаткой можно подорвать многоквартирный дом.
Кроме того, синоптики сказали о возвращении снегопадов в Беларуси в апреле: «Циклон разворачивается к Минску, а сугробы уже 27 см».
Еще оплата проезда банковской картой может появиться в транспорте Минска в 2025.
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