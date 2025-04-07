Представителя США в военном комитете НАТО отстранили от должности

В декабре 2024 года консервативная исследовательская организация «Американский фонд подотчетности» направила будущему министру обороны Питу Хегсету список «идеологов воукизма» в вооруженных силах США, которых, по их мнению, следовало бы уволить. В списке оказалась Чатфилд, которая, как отмечали в фонде, жаловалась, что Конгресс на 80% состоит из мужчин и заявляла, что «разнообразие — наша сила». По данным фонда, аице-адмирал также участвовала в мероприятии ВС США, посвященному DEI в 2022 году.