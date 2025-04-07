Представителя США в военном комитете НАТО отстранили от должности

Как отмечается, союзники по альянсу уже получили уведомление об ее увольнении. Официального подтверждения информации пока не поступало.
Один из источников агентства сообщил, что ее снятие с должности, возможно, связано с борьбой против инициатив в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).
В декабре 2024 года консервативная исследовательская организация «Американский фонд подотчетности» направила будущему министру обороны Питу Хегсету список «идеологов воукизма» в вооруженных силах США, которых, по их мнению, следовало бы уволить. В списке оказалась Чатфилд, которая, как отмечали в фонде, жаловалась, что Конгресс на 80% состоит из мужчин и заявляла, что «разнообразие — наша сила». По данным фонда, аице-адмирал также участвовала в мероприятии ВС США, посвященному DEI в 2022 году.
Ранее в апреле со всех постов сняли главу Киберкомандования и Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерала Тимоти Хо.
Президент США Дональд Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. По его мнению, такая практика может нарушать гражданские права.