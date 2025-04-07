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Представителя США в военном комитете НАТО отстранили от должности

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Вице-адмирал военно-морского флота, представитель США в военном комитете НАТО в Брюсселе Шошанна Чатфилд отстранена от должности, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Как отмечается, союзники по альянсу уже получили уведомление об ее увольнении. Официального подтверждения информации пока не поступало.

Один из источников агентства сообщил, что ее снятие с должности, возможно, связано с борьбой против инициатив в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

В декабре 2024 года консервативная исследовательская организация «Американский фонд подотчетности» направила будущему министру обороны Питу Хегсету список «идеологов воукизма» в вооруженных силах США, которых, по их мнению, следовало бы уволить. В списке оказалась Чатфилд, которая, как отмечали в фонде, жаловалась, что Конгресс на 80% состоит из мужчин и заявляла, что «разнообразие — наша сила». По данным фонда, аице-адмирал также участвовала в мероприятии ВС США, посвященному DEI в 2022 году.

Ранее в апреле со всех постов сняли главу Киберкомандования и Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерала Тимоти Хо.

Президент США Дональд Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. По его мнению, такая практика может нарушать гражданские права.