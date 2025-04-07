Песков рассказал, о чем был разговор Путина и Лукашенко

Ранее стало известно, что президенты России и Беларуси вечером в понедельник созвонились. Отдельно затрагивался инцидент с задержанием микроавтобуса, в котором была спрятана взрывчатка.
«Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Главы государств обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран», — сказал Дмитрий Песков.
При этом он обратил внимание, что в ходе разговора был затронут и такой вопрос, как сотрудничество по линии спецслужб двух стран в борьбе с терроризмом.
В сообщении пресс-службы белорусского президента говорилось также о том, что Владимир Путин попросил наградить сотрудников брестской таможни, которые накануне задержали микроавтобус, следовавший в Россию с грузом опасного взрывчатого вещества.
Также президенты двух стран уделили внимание предстоящему стратегическому учению «Запад — 2025» и актуальным вопросам хода специальной военной операции.