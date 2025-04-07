Трамп объявил о прямых переговорах с Ираном

«У нас идут прямые переговоры с Ираном, и они уже начались. Они продолжатся в субботу. У нас будет очень большая встреча, и мы посмотрим, что из этого получится. И я думаю, все согласятся, что заключение сделки было бы предпочтительнее», — сказал Трамп журналистам на встрече с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху (цитата по Reuters).