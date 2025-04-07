Трамп объяснил, почему не вводит против России пошлины

При этом, Трамп заявил о своем решении наложить дополнительные тарифы в размере 50% на импортируемые товары из Китая, если Пекин не отменит свои встречные пошлины к 8 апреля. Как уточняет агентство Bloomberg, суммарно торговые тарифы в случае реализации угроз могут составить для Китая более 100% от стоимости товаров, передает «Царьград».