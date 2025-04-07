Трамп объяснил, почему не вводит против России пошлины

При этом Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на поставки из КНР в размере еще 50%
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон практически не ведут торговли с Россией, что стало причиной отсутствия новых таможенных пошлин со стороны США. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне.
«США практически не торгуют с РФ, поэтому не ввели в отношении нее дополнительные таможенные пошлины», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Трансляцию мероприятия ведет Fox News.
При этом, Трамп заявил о своем решении наложить дополнительные тарифы в размере 50% на импортируемые товары из Китая, если Пекин не отменит свои встречные пошлины к 8 апреля. Как уточняет агентство Bloomberg, суммарно торговые тарифы в случае реализации угроз могут составить для Китая более 100% от стоимости товаров, передает «Царьград».