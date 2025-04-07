Трамп рассказал о перспективе решения украинского конфликта

«Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе (к цели — ред.)», — сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, комментируя усилия Вашингтона по завершению конфликта на Украине.
Трамп добавил, что он «не в восторге» от продолжающихся ударов в рамках конфликта. «Это ужасная вещь, ужасная вещь», — подчеркнул он.
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