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Трамп рассказал о перспективе решения украинского конфликта

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. США проводят встречи с Россией и Украиной, приближаясь к цели по урегулированию конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

«Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе (к цели — ред.)», — сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, комментируя усилия Вашингтона по завершению конфликта на Украине.

Трамп добавил, что он «не в восторге» от продолжающихся ударов в рамках конфликта. «Это ужасная вещь, ужасная вещь», — подчеркнул он.

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