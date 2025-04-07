Трамп рассказал о перспективе решения украинского конфликта

«Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе (к цели — ред.)», — сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, комментируя усилия Вашингтона по завершению конфликта на Украине.