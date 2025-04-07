Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами в размере 50% и отказом от переговоров

Трамп пригрозил Китаю введением новых 50%-ных пошлин в случае, если Пекин срочно не отменит своего решения о повышении тарифов на товары из США на 34%. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social. В свою очередь, действия Китая стали зеркальным ответом на предпринятые ранее шаги США: 2 апреля Трамп ввел новые пошлины для товаров из 185 стран мира, для Китая они были повышены на 34%.