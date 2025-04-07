ЕС наносит ответный удар в торговой войне с США: американские предметы роскоши обложили пошлинами

Подробнее о том, как Евросоюз собирается «щелкнуть по носу» Трампа и ответить США «с позиции силы» на введенные 25-процентные пошлины на импортируемые сталь и алюминий и дополнительные 20-процентные пошлины на все товары из ЕС, читайте здесь на KP.RU.