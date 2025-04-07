ЕС наносит ответный удар в торговой войне с США: американские предметы роскоши обложили пошлинами

Евросоюз в числе ответных мер на пошлины Трампа планирует ввести аналогичные меры в отношении ряда американских товаров. В частности, в список войдут бриллианты и яхты из США. ОБ этом информирует польская радиостанция RMF FM.
Предполагается, что голосование по ответным пошлинам представители стран ЕС проведут 9 апреля, а в случае принятия действовать они начнут с 16 мая.
В список товаров из США, на которые будут введены пошлины, войдут также орехи и фруктовые соки, информирует польское СМИ.
Подробнее о том, как Евросоюз собирается «щелкнуть по носу» Трампа и ответить США «с позиции силы» на введенные 25-процентные пошлины на импортируемые сталь и алюминий и дополнительные 20-процентные пошлины на все товары из ЕС, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем Трамп заявил, что готов рассмотреть предложения от стран, которые поступили в адрес Америки в рамках переговоров о пошлинах, ранее введенных на поставку импортных товаров.
Как политика Трампа может повлиять на мировую экономику и на Россию, экономист Коган рассуждает здесь на KP.RU.