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ЕС наносит ответный удар в торговой войне с США: американские предметы роскоши обложили пошлинами

ЕС планирует наложить 25-процентные пошлины на яхты, бриллианты и напитки из США.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз в числе ответных мер на пошлины Трампа планирует ввести аналогичные меры в отношении ряда американских товаров. В частности, в список войдут бриллианты и яхты из США. ОБ этом информирует польская радиостанция RMF FM.

Предполагается, что голосование по ответным пошлинам представители стран ЕС проведут 9 апреля, а в случае принятия действовать они начнут с 16 мая.

В список товаров из США, на которые будут введены пошлины, войдут также орехи и фруктовые соки, информирует польское СМИ.

Подробнее о том, как Евросоюз собирается «щелкнуть по носу» Трампа и ответить США «с позиции силы» на введенные 25-процентные пошлины на импортируемые сталь и алюминий и дополнительные 20-процентные пошлины на все товары из ЕС, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем Трамп заявил, что готов рассмотреть предложения от стран, которые поступили в адрес Америки в рамках переговоров о пошлинах, ранее введенных на поставку импортных товаров.

Как политика Трампа может повлиять на мировую экономику и на Россию, экономист Коган рассуждает здесь на KP.RU.