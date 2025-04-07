Трамп раскритиковал страны Евросоюза

Ранее стало известно, что компания Audi остановила экспорт автомобилей в Соединенные Штаты в ответ на введение тарифов администрацией американского президента, сообщает издание Automobilwoche. Согласно публикации, все автомобили, которые были импортированы в США после 2 апреля, будут временно удерживаться и не переданы дилерам. Тем не менее, как отмечает Bild, на американских складах компании находится более 37 тысяч машин, которые не подпадают под новые пошлины и доступны для продажи, напоминает RT.