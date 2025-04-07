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Трамп раскритиковал страны Евросоюза

Евросоюз очень плохо себя ведет по отношению к США. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп. По его словам, текущая ситуация в торговых отношениях между США и ЕС изменится.

Трамп заявил, что изменит политику в отношении ЕС.

Евросоюз очень плохо себя ведет по отношению к США. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп. По его словам, текущая ситуация в торговых отношениях между США и ЕС изменится.

«Европейский союз ведет себя с нами очень-очень плохо. Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают и так не будет», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. Трансляцию встречи ведет Fox News.

Ранее стало известно, что компания Audi остановила экспорт автомобилей в Соединенные Штаты в ответ на введение тарифов администрацией американского президента, сообщает издание Automobilwoche. Согласно публикации, все автомобили, которые были импортированы в США после 2 апреля, будут временно удерживаться и не переданы дилерам. Тем не менее, как отмечает Bild, на американских складах компании находится более 37 тысяч машин, которые не подпадают под новые пошлины и доступны для продажи, напоминает RT.