Назвавший Шольца «колбасой» экс-посол стал постпредом Украины при ООН

В мае 2022 года Мельник назвал на тот момент канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за отказа ехать на Украину. Позже он извинился за свои слова. Шольц говорил, что не обратил на заявление Мельника внимания. В июле того же года дипломата сняли с должности посла в Германии.