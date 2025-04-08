Назвавший Шольца «колбасой» экс-посол стал постпредом Украины при ООН

Бывший посол Украины в Германии (2014−2022) и экс-замминистра иностранных дел страны (2022−2023) Андрей Мельник назначен постоянным представителем Киева при ООН. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. Другим указом его освободили от должности посла Украины в Бразилии, которую дипломат занимал с 2023 года.
О том, что Мельник станет постпредом Украины при ООН, президент Владимир Зеленский объявил в декабре прошлого года. Предшественник Мельника Сергей Кислица, занимавший пост с февраля 2020-го по декабрь 2024-го, 12 февраля этого года стал замглавы украинского МИДа.
В мае 2022 года Мельник назвал на тот момент канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за отказа ехать на Украину. Позже он извинился за свои слова. Шольц говорил, что не обратил на заявление Мельника внимания. В июле того же года дипломата сняли с должности посла в Германии.
Зеленский подписал указы и о других назначениях в дипломатическом корпусе. Так, были назначены послы в Казахстане, Ливане, Китае, Парагвае, Финляндии, Исландии и Норвегии. Кроме того, Зеленский назначил бывшего генпрокурора Украины Андрея Костина послом в Нидерландах и постоянным представителем Киева при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Костин уволился с поста генпрокурора в октябре прошлого года на фоне скандала с незаконным оформлением инвалидности десяткам сотрудников прокуратуры Хмельницкой области.