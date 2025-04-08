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«Приближаемся к цели»: Трамп сделал новое заявление об урегулировании конфликта России и Украины

Трамп: Встречи США с Россией и Украиной приближаются к цели.

Источник: Комсомольская правда

Встречи США с Россией и Украиной приближают мирное урегулирование. Так оценил президент США Дональд Трамп усилия Вашингтона по завершению украинского конфликта.

«Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе к цели», — сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. При этом Трамп назвал «ужасной вещью» то, что в рамках конфликта продолжается нанесение ударов.

Ранее западные аналитики признали, что представитель президента РФ Владимира Путина и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев переиграл США во время переговоров по Украине. Также отмечалось, что американская делегация не может сравниться с закаленными бывшими советскими чиновниками с десятилетиями опыта ведения переговоров и знанием Украины.

Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил на встрече с послами стран Евразии проблематику российско-американского диалога и ситуацию на Украине.