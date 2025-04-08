«Приближаемся к цели»: Трамп сделал новое заявление об урегулировании конфликта России и Украины

Встречи США с Россией и Украиной приближают мирное урегулирование. Так оценил президент США Дональд Трамп усилия Вашингтона по завершению украинского конфликта.
«Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе к цели», — сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. При этом Трамп назвал «ужасной вещью» то, что в рамках конфликта продолжается нанесение ударов.
Ранее западные аналитики признали, что представитель президента РФ Владимира Путина и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев переиграл США во время переговоров по Украине. Также отмечалось, что американская делегация не может сравниться с закаленными бывшими советскими чиновниками с десятилетиями опыта ведения переговоров и знанием Украины.
Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил на встрече с послами стран Евразии проблематику российско-американского диалога и ситуацию на Украине.