«Приближаемся к цели»: Трамп сделал новое заявление об урегулировании конфликта России и Украины

«Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе к цели», — сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. При этом Трамп назвал «ужасной вещью» то, что в рамках конфликта продолжается нанесение ударов.