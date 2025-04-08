Le Soir: премьер Бельгии де Вевер предложит Украине помощь на €1 млрд

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер прибыл с визитом на Украину, сообщает Le Soir. В рамках поездки бельгийская делегация намерена предложить Киеву финансовую помощь, сумма которой превышает 1 миллиард евро.
Средства были сформированы за счёт доходов от замороженных в системе Euroclear российских активов.
Главу правительства сопровождают министр иностранных дел Максим Прево, министр обороны Тео Франке, а также представители оборонной промышленности. Делегация прибыла в Киев с конкретным пакетом поддержки, включающим как финансовые, так и, предположительно, военные или технические предложения.
Ранее, в марте, де Вевер скептически высказывался о конфискации российских активов, расценив подобные действия как потенциально опасные и способные быть интерпретированными как акт враждебности. В Бельгии сохраняются опасения, что подобные шаги могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России.
Ранее стало известно, что около 80 процентов республиканцев в Соединённых Штатах выступают против оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины.