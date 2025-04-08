Le Soir: премьер Бельгии де Вевер предложит Украине помощь на €1 млрд

Ранее, в марте, де Вевер скептически высказывался о конфискации российских активов, расценив подобные действия как потенциально опасные и способные быть интерпретированными как акт враждебности. В Бельгии сохраняются опасения, что подобные шаги могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России.