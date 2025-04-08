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Эстония разрешит военным атаковать суда

Рийгикогу (эстонский парламент) подготовил законопроект, который даст силам обороны и военно-морским силам право применять военную силу против торговых судов, если они подозреваются в угрозе подводным кабелям или другим инфраструктурным объектам. Об этом сообщил портал телерадиокомпании ERR.

Источник: IMAGO/Philippe Ruiz

Документ вносит изменения в законы о силах обороны и об экономической зоне. Его цель — наделить военно-морские силы полномочиями для предотвращения участившихся инцидентов с повреждением морских кабелей и других объектов инфраструктуры иностранными торговыми судами.

Согласно законопроекту, военные смогут применять силу к подозрительным судам, в том числе при необходимости потопить их. При этом перед атакой будет необходимо эвакуировать экипаж судна.

«Если мы применяем в международных водах в отношении кого-либо вооруженные силы, нарушая тем самым свободу мореплавания, то все должно быть досконально продумано. Если военно-морские силы и силы обороны будут этот закон применять, то у них должны быть как дипломатическое обоснование, так и соответствующие средства, то есть суда, вооружение, а также законодательное и дипломатическое обеспечение», — цитирует портал бывшего командующего ВМС Юри Саску.

Первое чтение законопроекта в парламенте запланировано на 9 апреля.