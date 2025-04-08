Страны Евросоюза могут начать закупать энергоресурсы у российских компаний через частные контракты. Такое мнение высказал депутат Госдумы Игорь Ананских в беседе с Lenta.ru. Он считает, что сотрудничество с Россией в этой сфере принесет пользу жителям Европы.
Политик отметил, что Европа хочет вернуть взаимодействие с Россией по поставкам энергоресурсов. Однако решение будет зависеть от лидеров стран ЕС и руководства союза. Ананских выразил надежду, что они поставят благополучие своих граждан и развитие бизнеса на первое место. Тогда страны смогут снова покупать энергоресурсы у России напрямую.
При этом Европа может столкнуться с трудностями перед следующей зимой из-за дорогого газа. Высокие цены мешают пополнять запасы топлива. Об этом пишет RT. Обычно весной и летом спрос на газ падает, и он дешевеет. Это помогает заполнять хранилища. Но после прошлой зимы запасы остались на низком уровне. Отказ от российского газа заставляет Европу переплачивать за топливо.
Премьер-министр немецкой земли Тюрингия и член партии ХДС Марио Фогт допустил возвращение к поставкам газа из России. Он сказал, что такой сценарий возможен. Условием для этого политик назвал окончание конфликта на Украине. Его слова приводит Life.ru.