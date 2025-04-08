В Госдуме допустили возобновление сотрудничества с Европой по одному направлению

При этом Европа может столкнуться с трудностями перед следующей зимой из-за дорогого газа. Высокие цены мешают пополнять запасы топлива. Об этом пишет RT. Обычно весной и летом спрос на газ падает, и он дешевеет. Это помогает заполнять хранилища. Но после прошлой зимы запасы остались на низком уровне. Отказ от российского газа заставляет Европу переплачивать за топливо.