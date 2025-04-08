Трамп заявил, что Евросоюз плохо себя ведет с США

ЕС ведет себя «очень плохо» по отношению к Соединенным Штатам. Таким образом президент США Дональд Трамп охарактеризовал действия европейских стран в рамках так называемой «торговой войны», которая началась после введения Вашингтоном пошлин на товары из ЕС.
«Европейский союз ведет себя с нами очень-очень плохо. Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают», — пожаловался Трамп журналистам во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, подчеркнув, что намерен изменить ситуацию.
«Так не будет», — подчеркнул президент США.
Ранее экономист Данильцев спрогнозировал, что сильнее всего от введенных Соединенными Штатами Америки пошлин пострадают небольшие страны Европейского союза. В том числе, Австрия и Финляндия.
Накануне глава греческого ЦБ Стурнарас предупредил, что торговая война, начатая американскими властями, нанесет ощутимый удар по экономике еврозоны. По его словам, рост ВВП в регионе может замедлиться. Он также отметил, что потребительский спрос в странах Евросоюза рискует стать значительно слабее, чем ожидалось.