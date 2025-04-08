Трамп заявил, что Евросоюз плохо себя ведет с США

«Европейский союз ведет себя с нами очень-очень плохо. Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают», — пожаловался Трамп журналистам во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, подчеркнув, что намерен изменить ситуацию.