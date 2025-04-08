Ричмонд
+8°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Евросоюз плохо себя ведет с США

Президент США пригрозил, что не допустит дальнейшего «плохого поведения» ЕС в отношении Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

ЕС ведет себя «очень плохо» по отношению к Соединенным Штатам. Таким образом президент США Дональд Трамп охарактеризовал действия европейских стран в рамках так называемой «торговой войны», которая началась после введения Вашингтоном пошлин на товары из ЕС.

«Европейский союз ведет себя с нами очень-очень плохо. Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают», — пожаловался Трамп журналистам во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, подчеркнув, что намерен изменить ситуацию.

«Так не будет», — подчеркнул президент США.

Ранее экономист Данильцев спрогнозировал, что сильнее всего от введенных Соединенными Штатами Америки пошлин пострадают небольшие страны Европейского союза. В том числе, Австрия и Финляндия.

Накануне глава греческого ЦБ Стурнарас предупредил, что торговая война, начатая американскими властями, нанесет ощутимый удар по экономике еврозоны. По его словам, рост ВВП в регионе может замедлиться. Он также отметил, что потребительский спрос в странах Евросоюза рискует стать значительно слабее, чем ожидалось.