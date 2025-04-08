Бессент: уже почти 70 стран связались с США для обсуждения пошлин

Почти 70 государств связались с Вашингтоном для обсуждения импортных пошлин, проинформировал министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент.
Кроме того, он выразил мнение, что переговоры будут «напряжёнными». Бессент не исключил, что данные переговоры могут затянуться до июня текущего года.
«Апрель, май, может быть, и июнь», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что странам придётся много заплатить за отмену пошлин.
Американский лидер уже провёл серию переговоров с лидерами европейских, а также азиатских государств, которые хотели убедить Трампа пересмотреть решение о тарифах.
Напомним, Трамп объявил о введении в США взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка тарифов составит десять процентов. РФ не вошла в перечень.