США не оставляют Ирану выбора: Исламскую Республику спасёт только атомная бомба

Если представить себе, что Вашингтон всё же решится на войну, то, скорее всего, это будет воздушная операция. Наземная была бы слишком рискованной авантюрой с очень сомнительным результатом, в которую США могли бы втянуться на десятки лет, что стало бы куда более серьёзным испытанием, чем Ирак, Афганистан и даже Вьетнам — где американцы по факту не добились ничего, потратив огромное количество денег и жизней своих солдат. Трудно представить себе, что Трамп, который всегда хвастал тем, что не начал ни одной войны, решился бы начать новую, которая затмила бы все предыдущие американские кампании.