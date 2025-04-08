Трамп: Евросоюз ведёт себя «очень-очень плохо», но так больше не будет

«Европейский союз ведёт себя с нами очень-очень плохо. Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают… и так не будет», — пообещал Трамп.
Напомним, что в начале апреля Дональд Трамп анонсировал введение новых таможенных пошлин на все импортируемые в США товары, в том числе и европейские. ЕС выразил сожаление в связи с решением США и заявил, что последствия такого шага станут катастрофическими для всех стран мира.