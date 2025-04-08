Трамп: США проводят встречи с РФ и Украиной, приближаясь к цели

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон проводит встречи с Российской Федерацией и Украиной, приближаясь к цели по урегулированию конфликта.
«Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе к цели», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, на которой присутствовали журналисты.
Трамп прокомментировал усилия американской стороны по завершению украинского конфликта.
Президент США добавил, что он «не в восторге» от продолжающихся ударов и назвал их «ужасной вещью».
«Это ужасная вещь, ужасная вещь», — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп считает Киев пешкой, которой можно пожертвовать, чтобы избежать вооружённого конфликта с РФ. Такое мнение выразила обозреватель The New York Times Фара Стокман.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Российская Федерация и Соединённые Штаты обговаривают нюансы возможного прекращения огня на Украине.