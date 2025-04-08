NYT узнал о различиях в понимании «прямых переговоров» у Ирана и США

7 апреля Дональд Трамп заявил, что США и Иран ведут «прямые переговоры». «Они продолжатся в субботу. У нас будет очень большая встреча, и мы посмотрим, что из этого получится», — заявил он. Делегации будут обсуждать иранскую ядерную программу. Если не удастся заключить сделку, как говорил господин Трамп в конце марта, Иран будут ждать «невиданные до этого бомбардировки».