NYT узнал о различиях в понимании «прямых переговоров» у Ирана и США

Собеседники газеты сказали, что встреча должна пройти в субботу, 12 апреля, в Омане. Однако это не будут прямые переговоры, пояснили иранские чиновники. Каждая делегация, отметили собеседники издания, будет сидеть в отдельном кабинете, а оманские дипломаты будут передавать их сообщения друг другу.
Иранские чиновники заявили, что прямые переговоры с США будут возможны, если встреча в Омане пройдет успешно.
7 апреля Дональд Трамп заявил, что США и Иран ведут «прямые переговоры». «Они продолжатся в субботу. У нас будет очень большая встреча, и мы посмотрим, что из этого получится», — заявил он. Делегации будут обсуждать иранскую ядерную программу. Если не удастся заключить сделку, как говорил господин Трамп в конце марта, Иран будут ждать «невиданные до этого бомбардировки».