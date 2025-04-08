Украинский военный снял подрыв бронетранспортёра M113 на мине изнутри

На кадрах видно, как солдаты противника грузятся в БТР и трогаются с места. Почти сразу машину сотрясает мощный взрыв. Его силы хватило, чтобы буквально разнести М113 на части: у бронетранспортёра отлетела закрытая аппарель и гусеницы. Некоторые из находившихся внутри бойцов чудом уцелели.