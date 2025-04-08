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Украинский военный снял подрыв бронетранспортёра M113 на мине изнутри

Переданный ВСУ американский бронетранспортёр М113 подорвался на мине в Торецке. Техника наехала на начинённое взрывчаткой устройство, когда внутри были украинские военные. Момент взрыва изнутри запечатлел один из боевиков с экшн-камерой на шлеме.

Источник: Life.ru

На кадрах видно, как солдаты противника грузятся в БТР и трогаются с места. Почти сразу машину сотрясает мощный взрыв. Его силы хватило, чтобы буквально разнести М113 на части: у бронетранспортёра отлетела закрытая аппарель и гусеницы. Некоторые из находившихся внутри бойцов чудом уцелели.

Подрыв М113 с десантом на мине. Видео © Telegram / Повёрнутые на войне.

А ранее военкоры опубликовали видеозапись с горами трупов украинских военных. Леденящие душу кадры были сделаны в районе Демидовки Белгородской области.