В Эстонии планируют дать армии и флоту право топить торговые суда, и вот в каких случаях

Эстонские военные могут получить право применять силу к «подозрительным» торговым судам, вплоть до их потопления. Соответствующий законопроект парламент этой страны рассмотрит в первом чтении 9 апреля.
«Цель — дать право Военно-морским силам предотвращать такие участившиеся в последнее время инциденты, как сознательный обрыв иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждение иных объектов инфраструктуры», — информирует телерадиокомпания ERR.
При этом глава парламентской комиссии по государственной обороне Калев Стойческу подчеркнул, что подобные меры планируется применять только при угрозе жизни большого количества людей или чтобы избежать крупной катастрофы.
Ранее сообщалось о ряде случаев повреждения подводных кабелей в Балтийском море. В частности, в январе был поврежден подводный кабель, который соединяет Швецию, Литву, Финляндию и ФРГ.
Позднее профессор из Университета Копенгагена Кристиан Бюгер высказал предположение, что подводные кабели в Балтийском море, которые обеспечивают энергоснабжение и связь, могли пострадать из-за действий капитана судна, подкупленного для этой цели.