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SANA: МИД Сирии перевел послов РФ и Саудовской Аравии в Дамаск

Министерство иностранных дел Сирии начало процесс кадровой ротации, в результате которого послы страны в России и Саудовской Аравии будут переведены в центральный аппарат в Дамаске. Об этом сообщило агентство SANA.

В Сирии началась кадровая ротация.

Министерство иностранных дел Сирии начало процесс кадровой ротации, в результате которого послы страны в России и Саудовской Аравии будут переведены в центральный аппарат в Дамаске. Об этом сообщило агентство SANA.

«Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани распорядился перевести послов САР в России и Саудовской Аравии в центральный аппарат в рамках начатых только что изменений в дипкорпусе», — сообщило агентство со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве. Временное исполнение обязанностей послов Сирии в России и Саудовской Аравии возложено на временных поверенных. Новых послов назначит президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа, как только он примет соответствующее решение.

Ранее стало известно, что генеральным секретарем правительства Сирии назначен Махер аль-Шараа — брат нового руководителя арабской республики Ахмеда аш-Шараа, более 20 лет проживший в России. Согласно данным сайта «ПроДоктор», новоназначенный руководитель администрации президента Сирии является выпускником Воронежского государственного медицинского университета имени Бурденко. В период с 2014 по 2021 год он профессионально занимался гинекологией и исполнял обязанности заведующего отделением в Дорожной клинической больнице.