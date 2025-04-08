SANA: МИД Сирии перевел послов РФ и Саудовской Аравии в Дамаск

«Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани распорядился перевести послов САР в России и Саудовской Аравии в центральный аппарат в рамках начатых только что изменений в дипкорпусе», — сообщило агентство со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве. Временное исполнение обязанностей послов Сирии в России и Саудовской Аравии возложено на временных поверенных. Новых послов назначит президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа, как только он примет соответствующее решение.