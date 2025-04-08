Кандидат в президенты Польши заявил о глубоком разочаровании Зеленским

По словам кандидата в президенты, Украина не относится к Польше по-партнерски. Навроцкий заявил, что «глубоко разочарован» Зеленским, который вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству. Он отметил, что если победит на выборах президента Польши, то будет стремиться к «восстановлению партнерских отношений» с Украиной и ясно скажет об этом Зеленскому.