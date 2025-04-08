Депутат Гусев предложил выпустить памятную монету с изображением «Орешника»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, представляющий фракцию «Справедливая Россия — За правду», выступил с инициативой выпустить памятную монету, на которой будет изображён российский ракетный комплекс «Орешник».
Соответствующее обращение он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
Предложение приурочено к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и освобождению Европы от нацизма. По мнению депутата, выбор образа «Орешника» символизирует преемственность в сфере стратегической обороны и отражает достижения современной военной науки как продолжение исторического вклада советского народа.
В письме также подчеркивается, что выпуск подобных памятных монет способствует формированию общественного интереса к военно-техническому прогрессу и укреплению патриотических и нравственных ориентиров в обществе.
Гусев отметил, что такая монета может стать не просто нумизматическим объектом, а настоящим символом преемственности поколений: она наглядно покажет, как современные оборонные технологии продолжают традиции героев прошлого.
Ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи выступил с заявлением, что РФ рассчитывает в будущем получить преимущество за счет нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник».