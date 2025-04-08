Депутат Гусев предложил выпустить памятную монету с изображением «Орешника»

Предложение приурочено к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и освобождению Европы от нацизма. По мнению депутата, выбор образа «Орешника» символизирует преемственность в сфере стратегической обороны и отражает достижения современной военной науки как продолжение исторического вклада советского народа.