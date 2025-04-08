Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с призывами к терактам в РФ

«Telegram Messenger Inc., являясь владельцем информационного ресурса, допустил неудаление в сети Интернет информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Роскомнадзором в рамках исполнения Требований о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в организацию Telegram Messenger Inc. в электронном виде направлены уведомления о нарушении порядка распространения информации, по адресам», — говорится в материалах дела.
Там отмечается, что среди каналов, к которым возникли претензии у регулятора, есть те, в которых содержатся призывы к участию в антиправительственных выступлениях с целью свержения власти в России, а также призывы к терактам на железнодорожном транспорте с целью помощи ВСУ. При этом мессенджер не удалил каналы по предписанию Роскомнадзора, в связи с чем и был оштрафован на 7 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Telegram признан виновным ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ), ему назначен штраф в 7 млн рублей, однако причина решения была неизвестна.
15 октября 2024 года постановлением Таганского суда компания Telegram была признана виновной в совершении аналогичного административного правонарушения. Тогда суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей. В августе 2025 года Telegram был вновь оштрафован за аналогичное правонарушение на 4 млн рублей.
С февраля 2021 года Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы к участию в несанкционированных акциях, в том числе обращенные к несовершеннолетним, а также публиковали иную информацию, распространение которой в России запрещено.