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Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с призывами к терактам в РФ

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 млн рублей мессенджер Telegram за отказ удалить каналы с призывами к совершению терактов на объектах транспорта и участию в антиправительственных выступлениях с целью свержения власти в РФ. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: AP 2024

«Telegram Messenger Inc., являясь владельцем информационного ресурса, допустил неудаление в сети Интернет информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Роскомнадзором в рамках исполнения Требований о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в организацию Telegram Messenger Inc. в электронном виде направлены уведомления о нарушении порядка распространения информации, по адресам», — говорится в материалах дела.

Там отмечается, что среди каналов, к которым возникли претензии у регулятора, есть те, в которых содержатся призывы к участию в антиправительственных выступлениях с целью свержения власти в России, а также призывы к терактам на железнодорожном транспорте с целью помощи ВСУ. При этом мессенджер не удалил каналы по предписанию Роскомнадзора, в связи с чем и был оштрафован на 7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Telegram признан виновным ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ), ему назначен штраф в 7 млн рублей, однако причина решения была неизвестна.

15 октября 2024 года постановлением Таганского суда компания Telegram была признана виновной в совершении аналогичного административного правонарушения. Тогда суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей. В августе 2025 года Telegram был вновь оштрафован за аналогичное правонарушение на 4 млн рублей.

С февраля 2021 года Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы к участию в несанкционированных акциях, в том числе обращенные к несовершеннолетним, а также публиковали иную информацию, распространение которой в России запрещено.