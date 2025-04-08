Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с призывами к терактам в РФ

Там отмечается, что среди каналов, к которым возникли претензии у регулятора, есть те, в которых содержатся призывы к участию в антиправительственных выступлениях с целью свержения власти в России, а также призывы к терактам на железнодорожном транспорте с целью помощи ВСУ. При этом мессенджер не удалил каналы по предписанию Роскомнадзора, в связи с чем и был оштрафован на 7 млн рублей.