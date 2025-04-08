Глава МИД Ирана подтвердил встречу с делегацией США в Омане

«Иран и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. Это в равной степени и возможность, и испытание. Мяч на стороне Америки», — написал министр на своей странице в соцсети X.
Ранее о предстоящей встрече сообщила журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи.
При этом президент США Дональд Трамп в понедельник заявлял о проведении прямых переговоров с Ираном. Он прямо не сказал, что встреча касается ядерной программы, и не объяснил, какие альтернативы им имеет в виду, отметив, что достижение сделки было бы предпочтительнее, чем противоположное.
В начале марта хозяин Белого дома заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить сделку по вопросу ядерной программы. Тегеран отказался от прямого диалога с США, но допустил продолжение переговоров через посредников.
Трамп 30 марта заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками исламской республики в случае отказа от сделки. Хаменеи, в свою очередь, отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.