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Глава МИД Ирана подтвердил встречу с делегацией США в Омане

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что представители Ирана и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне.

Источник: РИА "Новости"

«Иран и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. Это в равной степени и возможность, и испытание. Мяч на стороне Америки», — написал министр на своей странице в соцсети X.

Ранее о предстоящей встрече сообщила журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи.

При этом президент США Дональд Трамп в понедельник заявлял о проведении прямых переговоров с Ираном. Он прямо не сказал, что встреча касается ядерной программы, и не объяснил, какие альтернативы им имеет в виду, отметив, что достижение сделки было бы предпочтительнее, чем противоположное.

В начале марта хозяин Белого дома заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить сделку по вопросу ядерной программы. Тегеран отказался от прямого диалога с США, но допустил продолжение переговоров через посредников.

Трамп 30 марта заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками исламской республики в случае отказа от сделки. Хаменеи, в свою очередь, отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.