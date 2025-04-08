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NYT: непрямые переговоры США и Ирана могут пройти в субботу

Иран заявил Вашингтону, что он открыт и готов провести прямые переговоры, если первый раунд пройдет успешно.

Источник: Аргументы и факты

12 апреля в Омане может состояться раунд непрямых переговоров между Ираном и США.

Об этом сообщила обозреватель The New York Times Фарназ Фассихи, ссылаясь на информацию от трёх иранских высокопоставленных источников.

По их словам, Тегеран выразил готовность обсудить возможность перехода к прямому диалогу, если начальная встреча окажется результативной — это может свидетельствовать о пересмотре прежнего подхода иранской стороны.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что между двумя странами уже идут прямые консультации. Он подчеркивал, что Вашингтон отдаёт предпочтение дипломатическому пути в вопросе регулирования иранской ядерной программы.

Между тем Россия выразила готовность приложить все усилия, чтобы поспособствовать урегулированию конфликта между США и Ираном политико-дипломатическими средствами.