NYT: непрямые переговоры США и Ирана могут пройти в субботу

12 апреля в Омане может состояться раунд непрямых переговоров между Ираном и США.
Об этом сообщила обозреватель The New York Times Фарназ Фассихи, ссылаясь на информацию от трёх иранских высокопоставленных источников.
По их словам, Тегеран выразил готовность обсудить возможность перехода к прямому диалогу, если начальная встреча окажется результативной — это может свидетельствовать о пересмотре прежнего подхода иранской стороны.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что между двумя странами уже идут прямые консультации. Он подчеркивал, что Вашингтон отдаёт предпочтение дипломатическому пути в вопросе регулирования иранской ядерной программы.
Между тем Россия выразила готовность приложить все усилия, чтобы поспособствовать урегулированию конфликта между США и Ираном политико-дипломатическими средствами.