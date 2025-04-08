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Азербайджан, Казахстан и Узбекистан создадут Каспийский зелёный энергетический коридор

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали Меморандум о взаимопонимании по проекту Каспийского зелёного энергетического коридора, сообщает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

Цель проекта — создание инфраструктуры для трансграничной торговли возобновляемой электроэнергией между странами Центральной Азии и Азербайджаном, а в перспективе — экспорт «зелёной» энергии в Европу через Черное море.

Проект предполагает разработку технико-экономического обоснования, создание объединённой энергетической системы и развитие нормативной базы для торговли энергоресурсами.

Ожидается, что Каспийский зелёный энергетический коридор не только усилит энергетическую безопасность и устойчивость стран-участниц, но и станет важной частью глобального перехода к чистым источникам энергии.