TN: в Аргентине выпустили россиян, задержанных по делу о торговле людьми

Суд в Аргентине принял решение освободить из-под стражи почти всех граждан РФ, задержанных в рамках дела о торговле людьми, информирует телеканал TN.
Освобождённым россиянам запрещено покидать Аргентину. Они каждые семь дней должны отмечаться в полиции. Помимо этого, им нельзя «приближаться» к предполагаемой пострадавшей и её ребёнку.
Мера не коснулась организатора секты «Ашрам Шамбала»* Константина Руднева.
«Освобождены все россияне, кроме Руднева. Им запрещено год покидать страну», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Аргентине задержали лидера секты Константина Руднева. Полиция обратила на него внимание после того, как в больницу обратилась беременная россиянка.
Также стало известно, что посольство РФ следит за ситуацией с задержанием россиян в Аргентине.
* религиозная организация запрещена в РФ.