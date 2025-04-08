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TN: в Аргентине выпустили россиян, задержанных по делу о торговле людьми

Мера не коснулась организатора секты Константина Руднева.

Суд в Аргентине принял решение освободить из-под стражи почти всех граждан РФ, задержанных в рамках дела о торговле людьми, информирует телеканал TN.

Освобождённым россиянам запрещено покидать Аргентину. Они каждые семь дней должны отмечаться в полиции. Помимо этого, им нельзя «приближаться» к предполагаемой пострадавшей и её ребёнку.

Мера не коснулась организатора секты «Ашрам Шамбала»* Константина Руднева.

«Освобождены все россияне, кроме Руднева. Им запрещено год покидать страну», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Аргентине задержали лидера секты Константина Руднева. Полиция обратила на него внимание после того, как в больницу обратилась беременная россиянка.

Также стало известно, что посольство РФ следит за ситуацией с задержанием россиян в Аргентине.

* религиозная организация запрещена в РФ.