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Главным федеральным инспектором по Хабаровскому краю назначили Василия Нагибина

Главным федеральным инспектором по Хабаровскому краю назначен Василий Нагибин. Он родом из Забайкалья, но с 1991 года живёт в Хабаровске.

Источник: Соцсети

Василия Николаевича представил заместитель полпреда президента в ДФО Игорь Кобыляченко, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Дмитрия Демешина.

«Уверен, что опыт и знания главного федерального инспектора помогут вывести на новый уровень наше взаимодействие с федеральным центром, с органами власти всех уровней. От эффективности нашей совместной работы напрямую зависит благополучие жителей края, успешная реализация национальных проектов и социально-экономическое развитие региона. Василий Нагибин много лет трудился в сфере энергетики, был заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, в течение последних трёх лет работал главным федеральным инспектором по ЕАО», — написал глава региона.

Основной задачей главного федерального инспектора станет контроль исполнения на территории края указов и распоряжений президента России.