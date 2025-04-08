Главным федеральным инспектором по Хабаровскому краю назначили Василия Нагибина

«Уверен, что опыт и знания главного федерального инспектора помогут вывести на новый уровень наше взаимодействие с федеральным центром, с органами власти всех уровней. От эффективности нашей совместной работы напрямую зависит благополучие жителей края, успешная реализация национальных проектов и социально-экономическое развитие региона. Василий Нагибин много лет трудился в сфере энергетики, был заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, в течение последних трёх лет работал главным федеральным инспектором по ЕАО», — написал глава региона.