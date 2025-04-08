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Кандидат в президенты Польши Навроцкий заявил, что разочарован Зеленским

Политик подчеркнул, что Киев поступает по отношению к Варшаве не как партнёр.

Источник: Reuters

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий, представляющий крупнейшую оппозиционную партию «Право и справедливость», заявил в эфире телеканала Trwam, что «глубоко разочарован» главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Политик отметил, что Варшава оказывает Киеву экономическую и военную поддержку, но ничего не получает взамен. Он подчеркнул, что Украина поступает по отношению к Польше не как партнёр.

Кроме того, по словам Навроцкого, из-за решений Еврокомиссии Варшава страдает от проблем в различных секторах экономики.

«Польские фермеры сегодня сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Польские транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины», — сказал политик.

Кандидат в президенты также напомнил, что по-прежнему не решен вопрос об эксгумациях жертв Волынской резни, останки которых находятся на украинской территории. Навроцкий пообещал, что в случае, если он станет главой государства, то постарается нормализовать отношения с Украиной, которые будут базироваться «на принципах партнерства».

Напомним, ранее кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен подчеркнул, что польские военные не должны умирать, участвуя в боевых действиях на стороне ВСУ. Он добавил, что Варшаве следует принимать решения самостоятельно, не советуясь с Вашингтоном, Берлином и Брюсселем.