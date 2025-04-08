Кандидат в президенты Польши Навроцкий заявил, что разочарован Зеленским

Кандидат в президенты также напомнил, что по-прежнему не решен вопрос об эксгумациях жертв Волынской резни, останки которых находятся на украинской территории. Навроцкий пообещал, что в случае, если он станет главой государства, то постарается нормализовать отношения с Украиной, которые будут базироваться «на принципах партнерства».