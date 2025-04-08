Соединённые Штаты являются самой большой «хакерской империей», заявил чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй.
Кроме того, он отметил, что именно США являются основным виновником кибератак в мире.
«США являются самым большим источником кибератак. Как первая страна, создавшая киберкомандование, США в последние годы активно проводят масштабную стратегию киберсдерживания, становятся главным двигателем милитаризации киберпространства», — заявил дипломат, подготовивший комментарий для РИА Новости.
Чжан Ханьхуэй отметил, что американская сторона обладает «огромными кибервойсками» и в настоящее время продолжает их расширять.
По его словам, такие войска в тайне вели подготовку «высококвалифицированных хакерских организаций» для проникновения в сети других государств.
«США твёрдо контролируют ключевые узлы интернета, такие как подводные оптоволоконные кабели в Атлантическом и Тихом океанах, один за другим создали семь национальных центров для перехвата всего трафик», — добавил он.
Помимо этого, Чжан Ханьхуэй заявил, что Соединённые Штаты распространяют ложные сведения о хакерских атаках со стороны КНР, однако не могут предоставить доказательства.
Ранее сообщалось, что лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин оказался победителем в торговой войне, инициированной президентом США Дональдом Трампом.