В Госдуме призвали отказаться от повышения цен на электроэнергию

«По решению правительства тарифы на электроэнергию с 1 июля 2025 года вырастут на 12,6%. Призываю кабмин отменить июльское повышение. Хотя бы для тех регионов, где дифтарифы уже привели к росту платежей», — цитирует Миронова РИА «Новости».
Парламентарий напомнил, что ещё осенью направлял обращения в профильные структуры Госдумы и в кабмин с предупреждением о потенциальных социальных последствиях нововведений. Однако внимание к проблеме появилось только после того, как зимой резко возросло количество жалоб от населения. Тогда же начались первые корректировки расчётов.
Несмотря на пересмотр отдельных параметров системы, многие семьи по-прежнему вынуждены платить в два раза больше, чем год назад. Миронов считает ситуацию недопустимой и требует немедленного пересмотра планов по очередному удорожанию электроэнергии.
Напомним, с начала года в России введена система дифференцированных тарифов на электроэнергию, при которой стоимость киловатт-часа возрастает с увеличением потребления. Жители частных домов были неприятно удивлены поступившим счетам за электричество — тарифы выросли в 2,5−3 раза.