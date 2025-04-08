В Госдуме призвали отказаться от повышения цен на электроэнергию

Парламентарий напомнил, что ещё осенью направлял обращения в профильные структуры Госдумы и в кабмин с предупреждением о потенциальных социальных последствиях нововведений. Однако внимание к проблеме появилось только после того, как зимой резко возросло количество жалоб от населения. Тогда же начались первые корректировки расчётов.