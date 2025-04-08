Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество спецслужб в борьбе с терроризмом

Телефонный разговор двух президентов прошел 7 апреля. В ходе него, Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу за задержание крупнейшей партии взрывчатки, которую пытались провезти в Россию. Общий объем вещества, которое хотели тайно провезти через белорусскую таможню из Польши, составлял 580 кг.
Водителя автомобиля задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о провозе взрывчатых веществ через границу (ч. 2 ст. 333−1 УК РБ). Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Службы Белоруссии предполагают, что взрывчатка, пентаэритриттетранитрат (ТЭН) была американского производства.