Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество спецслужб в борьбе с терроризмом

Водителя автомобиля задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о провозе взрывчатых веществ через границу (ч. 2 ст. 333−1 УК РБ). Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Службы Белоруссии предполагают, что взрывчатка, пентаэритриттетранитрат (ТЭН) была американского производства.