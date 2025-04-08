Ричмонд
+8°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество спецслужб в борьбе с терроризмом

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко, в том числе затронули тему сотрудничества спецслужб государств в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Телефонный разговор двух президентов прошел 7 апреля. В ходе него, Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу за задержание крупнейшей партии взрывчатки, которую пытались провезти в Россию. Общий объем вещества, которое хотели тайно провезти через белорусскую таможню из Польши, составлял 580 кг.

Водителя автомобиля задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о провозе взрывчатых веществ через границу (ч. 2 ст. 333−1 УК РБ). Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Службы Белоруссии предполагают, что взрывчатка, пентаэритриттетранитрат (ТЭН) была американского производства.