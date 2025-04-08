Военный, учившийся в Челябинске, стал вице-премьером Пензенской области

Как пишет ТАСС, Артем Николаев учился в Челябинске в филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия», окончил он это учебное заведение в 2018 году.
Среди наград Николаева, которыми он был награжден за годы службы, два ордена Мужества, медаль Нестерова, две медали «За отвагу». Артем Николаев был участником программы «Время героев». В пензенской области он будет курировать молодежную политику, деятельность волонтерских и ветеранских организаций, а также реабилитационную работу в отношении бойцов.
Для справки: Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в Челябинске был создан 1 июля 2013 года. На Южном Урале учебное заведение известно как ЧВВАКУШ — Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов. Его история началась еще в октябре 1936 года, когда в Челябинске сформировали 15-ю военную школу летчиков-наблюдателей.