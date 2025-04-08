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Дубинский: министр финансов США Бессент подал сигнал бюрократам из Киева

Американские деньги на Украине могут закончиться в любой момент.

Министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент подал «прямой сигнал» украинской бюрократии, заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.

По его словам, Бессент дал понять, что в этой стране используются американские деньги. В частности, что речь идёт о пенсиях.

«Министр финансов США Скотт Бессент подал прямой сигнал украинской бюрократии: все ваши зарплаты, пенсии, льготы — это американские деньги. И они могут закончиться в любой момент», — написал Дубинский в Telegram.

Он отметил, что Зеленский «тратит массу усилий», пытаясь убедить своё окружение и в том, что в отношениях с Вашингтоном «всё хорошо».

«Зеленский продолжает играть в гроссмейстера, сидя на чужих деньгах и чужом терпении», — говорится в публикации.

Напомним, Бессент заявил, что Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал «самую лёгкую сделку в мире». Кроме того, он назвал Зеленского «эстрадным артистом», которого окружают «неидеальные советники».

Ранее Дубинский заявил, что Киеву следует быть готовым к удару от Соединённых Штатов.