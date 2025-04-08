Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины, сообщает Washington Post

«На выходных, когда Илон Маск разразился потоком сообщений в соцсетях с критикой в адрес одного из ведущих советников Белого дома (советника президента США по торговле Питера Наварро — ред.) за агрессивный план пошлин Дональда Трампа, он… лично обратился к Трампу. Попытка… пока не принесла успеха: Трамп в понедельник угрожал добавить новые 50-процентнные пошлины на импорт из Китая», — сообщает газета.
Трамп в понедельник пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, а с другими странами немедленно начнутся переговоры.
В прошлое воскресенье Маск заявил о своей поддержке созданию зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на ранее введенные президентом Трампом торговые пошлины против союза.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран, назвав это «освобождением». Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза — 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6−7 триллионов долларов.