Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины, сообщает Washington Post

«На выходных, когда Илон Маск разразился потоком сообщений в соцсетях с критикой в адрес одного из ведущих советников Белого дома (советника президента США по торговле Питера Наварро — ред.) за агрессивный план пошлин Дональда Трампа, он… лично обратился к Трампу. Попытка… пока не принесла успеха: Трамп в понедельник угрожал добавить новые 50-процентнные пошлины на импорт из Китая», — сообщает газета.